Benevento devastata dalle buche E il Comune finisce diffidato dal Codacons

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldichiede aldi attivarsi immediatamente per garantire una corretta manutenzione della Strada Statale Appia, nel tratto compreso tra la rotonda di recente realizzata dopo il Centro Commerciale Buonvento, e l’Epitaffio. Il fondo stradale ivi si presenta come un continuum di rappezzi di asfalto a diversi livelli, disseminato di fossi e cunette, in particolare sul lato destro venendo da, tanto da costringere le vetture in fila indiana ad accentrarsi in prossimità della striscia di mezzeria, con grave pericolo per il traffico e per i pedoni i quali, trattandosi di tratto urbano, frequentano l’arteria (teatro purtroppo nel recente passato di tragici sinistri).