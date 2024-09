Ascolti tv dell’1 settembre | Matilda De Angelis contro La Rosa della Vendetta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il 1°2024, glitelevisivi hanno visto un interessante duello tra diverse reti. Su Rai 1, “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose” ha dominato la serata, attirando un’ampia fetta di pubblico. Su Canale 5, il seguito per “La” è stato notevole, ma non è riuscito a superare il successo del programma di Rai 1. Le Paralimpiadi 2024, trasmesse su Rai 2, hanno ottenuto un discreto numero di telespettatori, soprattutto per le competizioni di atletica e nuoto, mantenendo un buon livello di share. Rai 3 ha proposto una nuova puntata di “Presa Diretta”, che ha raccolto un pubblico stabile e interessato. Su Rete 4, “Zona Bianca” ha mantenuto una fascia di ascolto specifica, mentre Italia 1 con “Tilt – Tieni il tempo” ha attirato un pubblico più giovane.