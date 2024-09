Annunciata la data di uscita di Dragon Ball Daima

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 2 settembre 2024)ha finalmente fissato unadiper il suo debutto in autunno.è un nuovissimo anime ambientato nell’universo di, in occasione del 40° anniversario del manga originale didel compianto Akira Toriyama. Questo nuovo anime presenterà una nuova forma di Goku che affronta ogni sorta di nuove avventure mai viste prima nel franchise. Mentre ci sono ancora molti interrogativi su ciò che i fan potrebbero aspettarsi di vedere in questa nuova serie, non ci sono più dubbi su quando esattamentesarà finalmente presentato in Giappone. Come riportato da Mantan Web, Fuji Television ha annunciato cheinizierà a essere trasmesso in Giappone venerdì 11 ottobre alle 23:40 JST (come parte del lancio di un nuovo blocco notturno).