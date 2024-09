US Open 2024 Flavio Cobolli deve arrendersi alla solidità di Daniil Medvedev in tre set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024)ci ha provato, masi è dimostrato più forte. Il giovane tennista romano (n.31 del ranking) è stato sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 6-3 dal russo (n.5 del ranking) nel terzo turno degli US. Una partita in cuisi è fatto amare dal pubblico dell’Arthur Ashe Stadium, con alcune giocate sopraffine. La sua prestazione è stata affossata, però, dal rendimento al servizio troppo deficitario.non ha quasi mai potuto contare su “punti gratuiti” e, contro un avversario eccezionale in difesa, avere un apporto importante dbattuta è fondamentale. Il moscovita, dal canto suo, si è confermato in buona forma e, viste le uscite di scena di Novak Djokovic e di Carlos Alcaraz, si candida per bissare il titolo del 2021 a Flushing Meadows.