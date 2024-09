Un eroe salva il risultato! | i quotidiani esaltano Meret dopo Napoli-Parma

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 1 settembre 2024) Alexprotagonista nella vittoria delsul. Dalla papera sul rigore al “miracolo” finale: le pagelle deicelebrano il portiere azzurro. Alexsi è preso la scena nel finale di. Il portiere azzurro,un’incertezza che è costata il rigore agli emiliani, si è riscattato con una parata prodigiosa che hato il. Isportivi nazionali hanno esaltato la prestazione di: Il Corriere dello Sport gli assegna un 7,5: “Stende Bonny in area. Poi fa da spettatore in una partita che diventa a senso unico fino all’ultimo minuto, quando compie un prodigio su Almqvist.” La Gazzetta dello Sport gli dà un 6,5, sottolineando: “È lui a mettere giù Bonny, che poi lo spiazza dal dischetto. In ritardo su quella uscita, dove si poteva anche temporeggiare. Ma poi è miracoloso sull’ultimo assalto emiliano.