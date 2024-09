Scontro tra moto e auto a Camucia | il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli trasportato in codice rosso all’ospedale di Siena

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 1 settembre 2024) Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16:20, il servizio di emergenza 118 della ASL TSE è stato attivato per un grave incidente avvenuto a, in viale Giacomo Matteotti. Loha coinvolto unae un’mobile con a bordo turisti americani. A rimanere coinvolto nell’incidente è stato ildi, che viaggiava in sella alla. Il primo cittadino, 54 anni, ha avuto la peggio nell’impatto. Soccorso prontamente dai sanitari del 118,è statocon l’elisoccorso Pegaso 1 al Pronto Soccorso dell’ospedale “Le Scotte” di. Nonostante il trauma cranico commotivo e altri traumi riportati, ilnon ha mai perso conoscenza ed è rimasto sempre vigile.