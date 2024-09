Riassunto | PHC presenta il prototipo di LiCellGrow un nuovo sistema di espansione cellulare per supportare lo sviluppo del processo di produzione di prodotti per terapie cellulari e geniche

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 1 settembre 2024) ?La tecnologia di gestione delle colturein tempo reale punta all’accelerazione delladi nuove? TOKYO–(BUSINESS WIRE)–PHC Corporation Biomedical Division (sede centrale: Chiyoda-ku, Tokyo; Presidente: Nobuaki Nakamura, di seguito “Biomedical Division”) presenterà undel suodiin occasione dell’incontro regionale per l’Europa ISCT (International Society for Cell & Gene Therapy) 2024 che si terrà a Göteborg, in Svezia, dal 4 al 6 settembre., attualmente in fase di, è stato sviluppato per consentire alle aziende farmaceutiche di visualizzare in tempo reale i continui cambiamenti metabolici nelle cellule e regolare automaticamente la colturaper ottimizzare le condizioni di crescita delle cellule.