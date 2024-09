Promozione Coppa Italia 1-0 del Barbara Monserra sul Sassoferrato Genga

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 1 settembre 2024) In gol Carbone al 43? del primo tempo con un tiro su calcio piazzato che si infila all’incrocio dei pali, 1 settembre 2024 – Debutto con vittoria nella nuova stagione delche supera per 1-0 la matricola. Carbone Giornata calda e subito formazione di casa in avanti al 5? con Castignani ma la difesa ospite libera bene. All’ 11? si fa vedere in chiave offensiva ilma niente di concreto. Al 19? punizione dal limite sinistro per i locali mentre al 27? bella palla in area di Serpicelli ma Castignani scivola e Masci blocca. Al 30? un tiro di Morsucci è fuori di pochissimo ed un minuto dopo su palla persa da Pierpaoli, Paoletti prova a sorprendere, senza riuscirci, Pigliapoco. Gli ospiti insistono ed un tiro di Carmenati è centrale. Al 37? ci prova Ricci dal limite e Pigliapoco devia in angolo.