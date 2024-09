Nei box con Leclerc e Sainz aspettando la griglia di partenza

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 1 settembre 2024) La prima emozione nel “tempio della velocità”? Vedere Kimi Raikonnen dal vivo, il campione del mondo di Formula 1 2007, uno dei migliori piloti del mondo. Si palesa nell’area dei paddock, in t-shirt bianca, occhiali neri a mascherina, con la moglie Minttu Virtanen e una dei tre figli. Cammina senza elargire sorrisi, era chiamato “Iceman” – uomo di ghiaccio – non a caso. Per piacere un selfie, gli chiedo come una groupie qualsiasi, pur non essendolo. Per un weekend ho fatto parte del “circus” della F1, in una delle 24 tappe dei gran premi nel mondo, ospite del team Sky Sport che mi ha dato accesso dappertutto dietro le quinte.