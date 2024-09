Monsignor Suetta sfida la chiesa al contrario | Attenti ai tromboni del progressismo Il testo integrale dell’omelia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 1 settembre 2024) “Vediamo bene, ad essere schietti ed onesti, come oggi sia pervasiva una criminalizzazione del dissenso. Si registra a tutti i livelli della compagine sociale un’azione repressiva tendente a criminalizzare chiunque si opponga a determinati nuovi dogmi come immigrazione indiscriminata, aborto come ‘diritto fondamentale’, utero in affitto, ‘transizione di genere’, catastrofismo climatico e altre situazioni similari”. È questo il messaggio del vescovo della diocesi di Ventimiglia e Sanremo, Antoniocontenuto nel discorso ai recenti festeggiamenti di Sant’Ampelio, a Ventimiglia, con il quale, nell’ambito di un più articolato discorso, ha attaccato il politically correct.