I fan che non ti aspetti | Noi monzesi nati con il Gp nel sangue

(Di domenica 1 settembre 2024) Attesa, passione, incanto. Alla terrazza del Comune, al terzo piano della palazzina ospitalità dell’autodromo, accanto a quella di Aci, sono passati davvero tutti i rappresentanti delle istituzioni di Monza e provincia. Se venerdì ha portato i sindaci in terrazza, ieri a trasformarsi in tifosi sono stati i rappresentanti della giunta di Monza e le autorità civili. "Anche per un monzese che ama in particolare altri sport come me, che seguo e ho praticato soprattutto basket e pallavolo, la Formula 1 resta un evento legato ai propri ricordi di vita – dice Paolo Pilotto, sindaco di Monza e presidente del consorzio Parco e Villa Reale nei panni del padrone di casa –. Da adolescente sono venuto spesso in autodromo a vedere le prove, e tante volte, anche in famiglia, ci sono venuto in bicicletta. Come pilota ho amato soprattutto Michele Alboreto, milanese che frequentava molto Monza".