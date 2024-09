Gyasi risponde subito a Fabbian Fuochi d’artificio poi l’equilibrio Un pareggio importante a Bologna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) di Simone Cioni Forse neanche i più inguaribili ottimisti avrebbero scommesso un euro sulla possibilità di arrivare con zero sconfitte alla sosta per le Nazionali, invece l’Empoli ha chiuso imbattuto questo primissimo scorcio di stagione, portandosi a quota 5 dopo tre prestazioni di spessore. Così come a Roma, anche agli azzurri hanno sofferto forse un po’ troppo nella seconda parte della ripresa quando per lunghi tratti non sono più riusciti a tenere palla nella metà campo avversaria, ma contro squadre del calibro di Roma e, al massimo della pressione, ci può anche stare. Detto questo, Ismajli e compagni hanno ancora una volta saputo soffrire da squadra, senza mai perdere distanze e lucidità. E poi, a dirla tutta, nei minuti finali gli azzurri hanno anche spaventato un po’ ilcon il contatto in area tra Beukema e Pellegri, che è apparso molto al limite.