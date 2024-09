Gatti ‘spiaze’ | Volevamo 3 vittorie prima della sosta! Ora pari con l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024)è apparso rammaricato per la mancata vittoriaJuventus contro la Roma. I bianconeri condividono ora il primo posto con. RAMMARICO – Federicoha parlato al termine di Juventus-Roma, sfida pareggiata 0-0. Il difensore bianconero rammaricato di non aver trovato la vittoriapausa per le nazionali. La Juventus ora è al primo posto cona quota sette punti. Questovento del giocatore juventino a Dazn: «chiudere con tre, ora ci riposeremo per poi ricominciare a lavorare perché dopo la pausa si giocherà ogni tre giorni. La stagione è lunghissima, saranno fondamentali alchimia e fiducia».