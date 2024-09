F1 la Ferrari fa esplodere Monza | Leclerc trionfa con una strategia perfetta!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Charlessi inventa una delle gare migliori della carriera e, anche grazie alla coraggiosadel muretto box, sconfigge le McLaren vincendo il Gran Premio d’Italia 2024 e regalando alla Scuderia di Maranello un trionfo che mancava ada cinque anni (nel 2019 fu sempre lui ad imporsi respingendo gli attacchi delle Mercedes). Domenicale nel Tempio della Velocità per la casa emiliana, che ha fattole migliaia di tifosi del Cavallino presenti oggi all’Autodromo Nazionale ottenendo la terza affermazione della stagione (dopo Melbourne con Sainz e Monaco con). Settima vittoria in F1 per il monegasco, che ha disputato una corsa praticamentespremendo tutto il potenziale attuale della SF-24 e dimostrando la sua grande crescita sul piano della gestione delle gomme.