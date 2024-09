Con la Virtus partenza soft poi Pesaro alza il ritmo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Non filtra il risultato dell’amichevole - a porte chiuse - disputata ieri pomeriggio dalla Vuelle a Bologna contro le V nere. Ma non è così importante, visto che le storiche rivali giocheranno quest’anno due campionati diversi: la squadra di Luca Banchi ancora in Eurolega, quella di Pino Sacripanti in lotta per tornare nell’élite del basket. È stato comunque un utile scrimmage per la Carpegna Prosciutto che ha affrontato lasul parquet della Palestra Porelli, all’Arcoveggio. Imbrò, Ahmad, King, Lombardi e Zanotti il quintetto iniziale schierato da coach Sacripanti. Il primo canestro del match dopo due minuti è di Polonara, mentre dopo quattro minuti dalla palla a due è Ahmad a sbloccare il tabellino pesarese con una bella schiacciata. Nel secondo quarto da sottolineare una bella azione personale di Bucarelli, con Petrovic che firma una precisa tripla centrale.