Chiude ’Borghi Maestri Festival’ Cala il sipario sullo show di arti varie

(Di domenica 1 settembre 2024) Dopo il successo delle serate precedenti, sistasera a Petritoli, la coinvolgente rassegna di, BorghiFestival che dalle 20 fino a tarda notte, animerà il centro storico. Tra i tanti nomi che fanno grande il festival che anche stasera donerà grandi emozioni al pubblico: Marilù D’Andria e Chiara Abbà, protagoniste dello spettacolo ‘Il tempo di un tramonto’ che unisce musica dal vivo e acrobatica. Con loro la compagnia ‘La Baracca dei Buffoni’ in ‘Tra Nuvole’, con un omaggio poetico itinerante a Fellini e alle nuvole tra coreografie originali, ombrelli, veli e trampoli. E poi ancora ‘man’ di Luca Regina, un one manesplosivo basato sui migliori sketch, in una performance comica, magica e coinvolgente.