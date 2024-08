Vuelta 2024 tappa 14 | vince Groves Ordine d' arrivo e classifica generale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Villablino (Spagna), 31 agosto- La14 dellaporta la carovana da Villafranca del Bierzo a Villablino dopo 200,5 km. La frazione, già per la sua conformazione, si presenta ambigua: i GPM sono 2, di cui uno di prima categoria piazzato però lontano dal traguardo e dalle pendenze tutt'altro che impossibili. Il finale, a parte un dentello, è totalmente piatto come ce ne sono pochi in questa corsa. Dunque, per una volta, non c'è trippa per i fuggitivi di giornata, controllati e poi ripresi dal gruppo stavolta senza calcoli sbagliati. Tutto è quindi pronto per una volata che vede riproporsi il duello che aveva animato le prime frazioni: Wout Van Aert, diventato nel frattempo il detentore prima della maglia verde e poi, è storia di ieri, di quella a pois, e Kaden, di fatto il suo unico antagonista a parte il lampo di Pavel Bittner.