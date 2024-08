Vuelle l’entusiasmo di Parrillo e De Laurentiis La classe operaia che insegue il paradiso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) È ladi questa Carpegna Prosciutto, ma spesso questi giocatori si rivelano anche i più preziosi, quelli che fanno spogliatoio e danno l’esempio con la loro umiltà e il loro entusiasmo. Comee De. Sasà (da Salvatore), campano di Benevento, è il pretoriano di Sacripanti, per lui ha già giocato a Caserta agli inizi della carriera: "Sono davvero contento di essere approdato a Pesaro ed essere allenato da Pino: quando mi ha chiamato non c’ho pensato un attimo – racconta, onorato di poter vestire questa maglia –. Una piazza incredibile per il basket, si vede da tanti particolari e sono convinto che questo pubblico sarà la nostra arma in più. Se tanta gente verrà ad aiutarci dagli spalti, per noi potrebbe essere più facile".