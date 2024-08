VIDEO Luna Rossa travolge American Magic | grande sorpasso in Louis Vuitton Cup e brillante vittoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024)ha regalato grandi emozioni in apertura della terza giornata dellaCup, imponendosi di forza controe dando un chiaro segnale di superiorità nel torneo che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Il sodalizio italiano è stato impeccabile nelle acque di Barcellona, surclassando quella che sulla carta dovrebbe essere l’avversaria più temibile lungo la strada che conduce verso il testa a testa contro i detentori della Vecchia Brocca. James Spithill e compagni sono partiti con un ritardo di circa 150 metri rispetto alla compagine america, ma hanno poi saputo recuperare e si sono inventati uno splendidonel corpo a corpo che ha animato il secondo tratto di bolina prima di dimostrare una velocità chiaramente superiore rispetto a Patriot.