UsaTrump attacca Harris | è difettosa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 31 agosto 2024) 9.45 L'ex presidente Trump ha definito la candidata dem Kamala" dopo la recente intervista alla Cnn. "Sarebbe stato meglio se avesse fatto solo interviste",così "ci rendiamo conto che è", ha detto Trump."E ora non abbiamo bisogno di un'altra persona",ha concluso. Lo ha riferito The Hill. Trump ha poi lamentato troppe aperture nei confronti delle persone transgender e ha dichiarato che voterà contro la proposta di legge sulla libertà di aborto in Florida.