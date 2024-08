Un invaso sul Titano contro la siccità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) L’emergenza idrica e il calo delle nascite scatenano il dibattito in Consiglio grande e generale. Da appena qualche giorno a San Marino è vietato annaffiare i giardini, lavare privatamente le auto e, tra le altre cose, riempire le piscine. Ilsoddisfa il proprio fabbisogno idrico mediante l’approvvigionamento principalmente dall’estero. E sulla questione in Consiglio si è tornati a parlare del progetto del bacino imbrifero a Gorgascura. Che potrebbe rendere la Repubblica autonoma dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico. A ritornare su quel progetto è Matteo Casali (foto) di Repubblica Futura. "Non piove e l’estendersi di aree diè un problema mondiale che ci coinvolge – dice in aula in consigliere di opposizione – Si discute della realizzazione di unartificiale sul torrente San Marino in località Gorgascura.