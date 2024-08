Tragico schianto in autostrada tutto bloccato | chilometri di coda

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024) Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sull’A1, al km 584 in direzione Roma, coinvolgendo quattro veicoli: tre automobili e un van. Ilevento, avvenuto poco dopo le ore 10:30, ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre. A causa dell’incidente, il tratto dell’A1 Milano-Napoli tra Valmontone e il bivio con la diramazione Roma Sud è stato temporaneamente chiuso per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata. Trafficoe lunghe code verso Roma Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, pattuglie della Polizia Stradale, e il personale della Direzione 5 Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Presenti anche un’eliambulanza, tre ambulanze e due mezzi dei Vigili del Fuoco.