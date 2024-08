Sequestrata una discoteca abusiva e due arresti per spaccio della Polizia di Stato

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 31 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoLadiha proceduto, nella trascorsa notte, al sequestro preventivo di un locale adibito anell’agro di San Giorgio Jonico ed all’arresto di due soggetti in quanto ritenuti presunti responsabili del reato didi sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai poliziottiSquadra AmministrativaDivisioneAmministrativa e dai FalchiSquadra Mobile. Il luogo su cui si teneva l’evento era un terreno di circa 4mila metri quadrati, mentre per la serata danzante era stata utilizzata solo un’area di circa 900 metri quadrati ricoperta da un tappeto di erba sintetica, delimitata con recinzioni in metallo alte circa 2 metri.