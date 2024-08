Raffaele Fitto ritratto del nuovo commissario europeo indicato da Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 31 agosto 2024) Chi è? Qual è la storia personale e politica deldel Governodurante il Cdm di ieri? Dalla prima volta alla guida della Regione Puglia, all’incontro con la leader di Fratelli d’Italia. In mezzo gli anni di vicinanza e confluenza in Forza Italia, fino alla rottura con Silvio Berlusconi “E’ una scelta dolorosa per me, credo anche per lui, e per il governo, ma è necessaria”. E’ così che in Consiglio dei ministriha confermato che saràildal suo esecutivo, spiegando anche di non aver motivo di dubitare che all’Italia sarà riservato “un ruolo adeguato” nella nuova squadra di Ursula von der Leyen, “nonostante molti italiani che tifano contro”.