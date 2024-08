Nuovo Personal Brand per Luca Vullo Ambasciatore della gestualità italiana nel mondo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024)nel, performer, regista e formatore. Ha trasformato lada stereotipo a materia universitaria, considerandola un patrimonio immaterialeculturae per questo è stato scelto come testimonial per la campagna video del MEI Museo Nazionale dell’Emigrazionedi Genova. Per la sua figura poliedrica Cappelli Identity Design, studio specializzato indesign, comunicazione e strategie digitali, ha progettato undinamico. Seguendo la metodologia di design denominata Dynamic, lo studio ha indagato il concetto di Accordo, movimento che crea una vibrazione e che oscilla tra spazio e tempo. Per la definizione del logo ha progettato una composizione tipografica volutamente disallineata dove la V vuole riprendere il momento in cuientra in scena (vedi caso studio).