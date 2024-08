Nessuno aveva mai buttato l' ancora in quel posto | Bayesian la testimone incastra il capitano Cutfield

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) "Ho visto ciò che è successo,mai gettato l'lì". Spunta una nuovanel caso del, il super mega yacht affondato lo scorso 19 agosto al largo di Porticello (Palermo), dove hanno perso la vita sette persone. In particolare, sono emersi due nuovi tasselli: un video e una testimonianza. Come riporta il Corriere della Sera il video èlo della telecamera del cantiere navale di Porticello più vicino al punto dov'era ormeggiato il veliero. Laè invece Rosalia Orlando, la proprietaria dello stesso cantiere che ha deciso di parlare solo ora perché spinta da alcuni suoi clienti. "La telecamera èla lì, sono venuti a prenderlali della Guardia Costiera, io non hovisto le immagini, ma sicuramente sono interessanti perché inquadra propriotratto di mare.