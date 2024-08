Moto2 Dixon si prende la pole position del GP d’Aragon 5 Arbolino in crisi Garcia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Va ufficialmente in archivio con ladi Jakela qualifica per il Gran Premio2024, valido come dodicesimo round stagionale del Mondiale. Sessione ricca di sorprese al MotorLand di Alcañiz, con tutti i big della classifica generale in lizza per il titolo che sono rimasti fuori dalle prime due file della griglia lasciando dunque spazio a vari outsider. 1’51?636 il miglior tempo assoluto siglato in extremis dal britannico del team Aspar, che ha preceduto di 134 millesimi il rookie brasiliano Diogo Moreira (rivelazione del weekend) e di 148 millesimi lo spagnolo Aron Canet. Seconda linea dello schieramento aperta da un altro debuttante come il turco Deniz Oncu, quarto a 287 millesimi davanti all’azzurro Tonye all’iberico Albert Arenas.