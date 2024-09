L’occasione sprecata del daytime estivo

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 31 agosto 2024) Probabilmente dovremmo accontentarci del lato positivo: Rai1 e Canale 5 accese nel. Tuttavia però non possiamo non pensare ad alcune opportunità non sfruttate, figlie di scarsa propensione al rischio, inerzia o semplicemente mancanza di idee. Partiamo da Rai1. Rai1 poteva sperimentare alle 14 La rete ammiraglia ha proposto una programmazione live per tutta la giornata tranne dalle 14 alle 16, vale a dire nella fascia a lei più ostica. Da un lato, la scelta non fa una grinza: si evita uno schianto quasi assicurato e si gioca facile schierando programmi già sperimentati in slot collaudati. Eppure, proprio le difficoltà post prandiali avrebbero potuto spingere la rete a investire e rischiare (almeno a giugno e luglio).