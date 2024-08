Libri al Sele d’Oro va in scena la rassegna BiblioCafè

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 31 agosto 2024) Il, nella sua veste di Incontri d’autore al, si conferma uno degli appuntamenti fissi del PremioMezzogionro. Non solo: quest’anno la sezione si arricchisce del progettoper ilTanagro, realizzato con il sostegno di Fondazione Con il Sud e Centro per il libro e la lettura, con la partecipazione del rapper napoletano Lucariello (Luca Caiazzo). Si parte lunedì 2 settembre, alle ore 12.00 in piazza Garibaldi presso lo Spaziodi Oliveto Citra (Salerno), con Valeria Fatone e il suo libro “Il matrimonio, un lavoro come un altro. Analisi cinica di un’istituzione”, Gruppo Albatros Il Filo. Modera la giornalista Rossella Pisaturo.