Leurs enfants après eux | la recensione del film di Zoran e Ludovic Boukherma – Venezia 81

(Di sabato 31 agosto 2024)eux: ladeldi81 Basato sul romanzo omonimo di Nicolas Mathieu,eux è ildiche è stato selezionato per il Concorso della 81° edizione della Mostra d’Arte Cinematografica della Biennale di. Una scelta felice per unche racconta con una certa grazia uno spaccato di vita che sta scomparendo mentre si compie. Una periferia francese che non esiste più ora e che con decadente vitalità trova la via dello schermo, brillando attraverso il suo splendido protagonista, l’astro in ascesa Paul Kircher.