La visita del garante | Molto attivo in carcere

(Di sabato 31 agosto 2024) Il suicidio di giovedì è il primo verificatosi quest’anno neldi via Settembrini, il settimo in Emilia Romagna, territorio con più suicidi carcerari in Italia da gennaio a oggi, sui 67 totali. Ne parliamo con Roberto Cavalieri,regionale per i diritti dei detenuti dal 2022, che ieri pomeriggio si è recato al penitenziario cittadino. Cavalieri, che cosa ha visto? "È stata occasione per un lungo e proficuo colloquio con la direttrice, la dottoressa Monastero, con il comandante facente funzione della polizia penitenziaria e con il responsabile dei servizi educativi, Modestino Ciampi. Hoto anche la cella dove è avvenuto l’evento". Da quello che ha appreso cosa è accaduto giovedì? "Il detenuto deceduto ha avuto un alterco col suo compagno di cella, ragione per cui sono stati messi in celle separate.