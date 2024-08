Investita sulle strisce Grave una giovane ciclista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Èuna donna di 25 annida un’auto ieri mattinapedonali, mentre stava attraversando nel quartiere Ceredo. L’incidente si è verificato alle 10.10, in via Riccardo Wagner, all’incrocio con viale Tiziano. Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia locale, la 25enne stava attraversando via Wagner con la bicicletta (gli agenti stanno ancora cercando di capire se ladonna accompagnasse la bici a mano o se fosse in sella) in direzione del vicino parco Porada, quando è statadall’auto, una monovolume Dacia, diretta dal centro urbano verso Meda. Al volante del veicolo c’era un uomo di Seregno, classe ‘93. Secondo le prime ricostruzioni degli agenti della polizia locale di Seregno, la ragazza, a causa dell’impatto, è stata proiettata violentemente contro la staccionata del parco Porada. Anche la bicicletta era a terra.