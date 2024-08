Fischetto Stinchi Suria | nuove nomine in Microsoft Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 31 agosto 2024)annuncia significativi cambiamenti nel suo team di leadership con trechiave. Marcoè nominato direttore della Divisione Pubblica Amministrazione, entrando così a far parte del Leadership Team della filialena. Stefanoassume il ruolo di direttore della Divisione Enterprise, mentre Federicosi sposta a livello regionale come Regional Business leader per il settore Telecomunicazioni e Media nella regione Emea., presente indal 2011, ha ricoperto vari incarichi rilevanti nella divisione Public Sector e, grazie alla sua nuova posizione, continuerà a promuovere l’innovazione nel settore pubblicono, con un focus particolare sul cloud computing e l’intelligenza artificiale.