Equitazione | la Global Champions League di Roma premia i Madrid in Motion

(Di sabato 31 agosto 2024) La penultima tappa della stagione regolare 2024 della, tenutasi anella splendida cornice del Circo Massimo, parla spagnolo. La formazione deiininfatti, composta da Maikel van der Vleuten (su Elwikke) ed Eduardo Alvarez Aznar (Rokfeller de Pleville Bois Margot), si è imposta con un percorso netto sia nel primo sia nel secondo round, totalizzando il crono di 144.06. Alle loro spalle, in seconda e terza posizione, si sono sistemati i Riesenbeck International, con 8 penalità ed il tempo di 134.76, ed i Rome Gladiators, privi di Lorenzo De Luca, ma abili comunque a salire sul podio con 8 penalità ed il crono di 138.69. In undicesima piazza, invece, hanno chiuso i Mexico Amigos di Giacomo Casadei (su Marbella du Chabli) e Francesco Turturiello (Chicken George 3): per loro 20 penalità un tempo di 140.