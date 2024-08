Due sorelle si riabbracciano dopo 9 anni | Pensavo che fosse morta

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 31 agosto 2024) Ieri mattina, venerdì 30 agosto, una ragazza nigeriana si è presentata all’ufficio immigrazione della Questura di Foggia per proporre un’istanza di protezione internazionale. Quella che sembrava una semplice pratica burocratica invece le ha letteralmente cambiato la vita, poiché con suo immenso stupore ha scoperto non solo che la sorella era viva, ma che viveva a pochi chilometri da lei. La richiesta di asilo Quando la 30enne ha fatto richiesta di protezione internazionale, gli agenti per attivare le procedure le hanno fatto una serie di domande per conoscere la sua storia personale e i motivi che l’hanno spinta a chiedere asilo. Alla donna sono state fatte domande relative alla sua famiglia e lei ha risposto che in Italia viveva sua sorella di un anno più piccola, ma non sapeva dove