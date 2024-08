Colpo di scena agli Us Open | Djokovic eliminato al terzo turno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024) Novak, uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, è statoinaspettatamenteUs. Dopo l’uscita didi Carlos Alcaraz, anche il campione serbo ha dovuto dire addio al torneo prima del previsto. A sorprendereè stato l’australiano Alexei Popyrin, numero 28 del ranking mondiale, che lo ha sconfitto in quattro set con il punteggio di 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. La sconfitta di, 37 anni e quattro volte campione a New York, rappresenta un altro duronella sua corsa verso il record dei 25 titoli del Grande Slam. Nonostante unset che sembrava riaccendere le speranze del serbo, Popyrin ha saputo mantenere la calma e chiudere il match, eliminando così uno dei favoriti del torneo. Questa eliminazione prematura apre nuoviri per il torneo, lasciando un vuoto significativo tra i contendenti al titolo.