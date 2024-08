Carbonara in barattolo parla lo chef Mariola | Offesa alla nostra cucina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024) “È un’”. Con queste parole, loromano Maxcommenta la nuova trovata del marchio Heinz: lain. Questo prodotto, pensato per il mercato inglese, ha fatto storcere il naso a molti in Italia, specialmente tra glie i puristi dellanon ci sta e dice la sua senza peli sulla lingua.Leggi anche: Pizza con l’anguria ein lattina, “orrori” inHeinz ha deciso di lanciare sul mercato inglese una versione “smart” della, dedicata soprattuttoGenerazione Z, quella che, secondo l’azienda, “non ha voglia dire”. Una lattina di spaghetti precotti e già conditi, pronti da scaldare in microonde, che costerà meno di 2,50 euro, ovvero circa 2 sterline. La reazione in Italia? Sdegno e incredulità.