Calciomercato Milan Luka Jovic resta un problema | dal rischio taglio in Champions all’idea Arabia Saudita Il punto

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 31 agosto 2024), nonostante la chiusura delin bilico: dalin. Ilunper ile nonostante la sessione disia giunta al termine, il futuro dell’attaccante serboin bilico. Nelle ultime ore della sessione estiva non sono arrivate offerte per l’ex Fiorentina, che vede il club rossonero come una grande possibilità per il presente e il futuro. Ecco che allora, il centravanti ha sempre dato priorità al Diavolo. Adesso, però, è la dirigenza delsembra intenzionata a voler escludere il classe 1997 dalla lista, a favore del nuovo acquisto Tammy Abraham. Questo a testimonianza del fatto che oranon è più la seconda scelta e nemmeno il vice-Morata.