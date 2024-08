Beautiful anticipazioni dall’1 al 7 settembre 2024 | il figlio di Ridge e Brooke è un influencer

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 31 agosto 2024) E’ in arrivo R.J.. Nelle prossime puntate di, ildi, diventato, tornerà a Los Angeles. All’orizzonte conflitti con Thomas? Nel frattempo Deacon è sempre più tormentato per il ruolo avuto nella cattura dell’amata Sheila. Ecco quello che succederà nelleche seguono.è in onda tutti i giorni alle 13.45 (la domenica alle 14) su Canale 5 e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da domenica 1 a sabato 7Domenica 1: Deacon in imbarazzo con Hope Finn fa a Steffy un regalo speciale: ha fatto mettere delle vere campane nella torretta della loro casa, come quelle che suonavano nel momento in cui hanno potuto riabbracciarsi.