BASH IN BERLIN | Gunther schiaccia anche Randy Orton e si conferma campione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 31 agosto 2024) Ainla WWE ha deciso di proporre come main event la sfida per il titolo del mondo tra. Una sfida che abbiamo già visto a King and Queen of the Ring ma che oggi assume un valore ancora più grande, dato che la posta in gioco è un titolo mondiale. Il pubblico dio è stato davvero pazzesco durante il match, con Ludwig Kaiser che ha esaltato i fan prendendo il posto di Samantha Irvin come ring announcer per la presentazione di. Il match trainizia in un’atmosfera elettrizzante, con il pubblico tedesco che mostra un forte sostegno per. Ludwig Kaiser sorprende tutti presentando personalmente il, scatenando l’entusiasmo della folla. I primi minuti vedono i due lottatori studiarsi cautamente, mentre il pubblico partecipa attivamente con cori e persino la “ola”.