Assalto al Sassuolo Stroppa rischia già

(Di sabato 31 agosto 2024) La partenza in salita della Cremonesedi essere un boomerang pericoloso anche per la situazione di mister Giovanni. Il tecnico ex Monza stasera è atteso al big match contro ilper ritrovare la strada maestra e far ricredere quei tifosi - accompagnati da diversi rumor anche tra gli addetti ai lavori – che vorrebbero un cambio in panchina. Tre punti in altrettante gare non sono all’altezza di una squadra che continua a definirsi in corsa per la vittoria della Serie B "Competeremo per vincere il campionato e su questo ci metto la mano sul fuoco". A, poi, non vengono perdonate alcune dichiarazioni che sembrano essere più scusanti che realistiche rappresentazioni di quanto visto in campo.