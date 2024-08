Voglio il Napoli | Gilmour invia SMS agli azzurri -SKY

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Billypreme per il trasferimento al. Di Marzio rivela: il centrocampista scozzese ha contattato i dirigenti, chiedendo la ma numero 8. Billysogna l’azzurro. Il centrocampista scozzese del Brighton non nasconde il suo desiderio di vestire la ma dele lo fa sapere direttamente al club partenopeo. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha svelato un retroscena clamoroso: “aveva visto la partita vinta dalin casa contro il Bologna e voleva venire a, si scambia degli sms con alcuni dirigenti del, dicendo: ‘Arrivo! Lasciatemi la ma numero 8, ioessere un giocatore del’.” Il giovane scozzese non si limita a sognare, ma passa all’azione. Di Marzio aggiunge: “Dunque il calciatore continua a spingere per il trasferimento. Vediamo se il Brighton lo lascerà partire”.