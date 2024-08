Viareggio i funerali di Filomena D’Elia | Ciao anima pura del Carnevale Il dolore di una città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024), 29 agosto 2024 – La chiesa di Santa Rita non è riuscita a contenere l’abbraccio che laha voluto regalare a, per il suo ultimo viaggio. La bara, su cui era stata adagiata una Burlamacca – perché per ‘La Filo’ ilera una passione vera – ha diviso due ali di folla che a stento sono riuscite a trattenere le lacrime per quell’così, gioviale, allegra e disponibile con tutti. Del resto, non provare empatia perera praticamente impossibile. Troppo grande il suo cuore e troppo grande il suo sorriso. Sorriso che campeggiava in una bella foto amoralevolemente protetta dal marito Marco, commissario di polizia a, e che tutti hanno voluto baciare, prima che la salma prendesse la direzione di Livorno dove sarà cremata.