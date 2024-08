Venezia 81 | la conferenza stampa di One To One | John & Yoko uno sguardo su John Lennon dopo i Beatles

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tutti conosciamo ie, in particolare,. Gli anni dei Fab Four, il successo internazionale, la fortunata carriera solista, l’amore simbiotico con l’artista giapponeseOno, le lotte pacifiste fino alla tragica morte, l’8 dicembre 1980, per mano del suo fan Mark Chapman. Eppure, tra le ultime note suonate in compagnia di Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr e quel dannato colpo di pistola, c’è un lembo di vita vissuta, meno nota ai più, ma altrettanto meritevole di essere raccontata. È proprio questa l’idea dietro One To One:, documentario di Kevin Macdonald e Sam Rice-Edwards, presentato fuori concorso a81. Cento minuti non sono di sicuro sufficienti per rendere del tutto giustizia a una figura di tale calibro.