Us Open incredibile Alcaraz | è fuori al secondo turno L’olandese van De Zandschulp vince in 3 set

(Di venerdì 30 agosto 2024) New York, 30 agosto 2024 – Eliminazione a sorpresa per Carlosaldello Us2024. Lo spagnolo, apparso particolarmente nervoso e poco concentrato, è stato sconfitto in 3 set (6-1, 7-5, 6-4) dalBotic van De, numero 74 al mondo. Non è mai sembrato essere in partita lo spagnolo, che ha ricevuto la sonora sconfitta in poco più di due ore di match. In un anno nel quale ha giocato da campione,vede quindi sfumare subito la possibilità dire il terzo slam della stagione dopo Roland Garros e Wimbledon. “Avevo le montagne russe in testa” ha dichiarato il numero 3 del mondo, che probabilmente ha accusato anche una certa stanchezza dopo i tanti impegni ravvicinati e la finale olimpica raggiunta soltanto poche settimane fa.