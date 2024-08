‘Un Borgo di Libri ’24’ giornata dedicata ai racconti per bambini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sabato di Undi’24 inizia con un incontro interamente dedicato ai più piccoli. «TopoLab» è, infatti, il titolo dell’incontro che ci sarà alle ore 18 nella Chiesa Dell’Annunziata di Casertavecchia. Ad incontrare ie i ragazzini dai 7 anni in su sarà il disegnatore Blasco Pisapia, per un laboratorio gratuito di disegno. A seguire, alle 19, nella Chiesa dell’Annunziata, ci sarà «Capitani per sempre», con la consegna del premio Ussi Nazionale «Capitani per Sempre» a Mimì Di Maio. Gianfranco Coppola, autore del libro, dialoga con Lucio Bernardo e Mimì Di Maio. Alle 20, sarà la volta di «Topolino, il Belvedere di San Leucio, la Reggia di Caserta e la via Appia» con Blasco Pisapia, Marco Bosco e Candida Carrino. Modera l’incontro Stefano Perullo.