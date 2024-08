The Matt Wilkinson Show presenta ‘Definitely Maybe Special’ dedicato agli Oasis

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 30 agosto 2024) In occasione dei trent’anni dalla pubblicazione del primo album degli’, Apple Music rende disponibile il disco in audio spaziale con Dolby Atmos. In esclusiva su Apple Music, lo accompagna uno speciale radio condotto dache ne approfondisce i nuovi mix e il lavoro del produttore, mixer e ingegnere Ryan Hewitt. Al microfono tanti ospiti: da Nia Archives a Yungblud, da Royel Otis a Kneecap e Cardinals. Uscito il 29 agosto 1994,’ha inaugurato una nuova era nell’indie rock e pop britannico, dominando le classifiche e diventando l’album di debutto più venduto nella storia del Regno Unito. “Dopo 15 lunghi anni glisono finalmente tornati insieme”, commenta, Apple Music 1. “Non c’è momento migliore per fare luce su quello che è forse il più grande album di debutto di tutti i tempi.