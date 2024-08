SPOILER | Rivelata la data del ritorno di Giovanni Vinci

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 30 agosto 2024) La WWE ha dato il via ai festeggiamenti per il loro prossimo Premium Live Event, WWE Bash in Berlin con l’edizione del 30 agosto di Friday Night SmackDown. In occasione di questo episodio di WWE Smackdown è stato annunciata ladeldell’ex membro di Imperium. Il WWE Universe è rimasto scioccato quandoè stato estromesso dal suo gruppo in modo non cerimonioso dopo una sconfitta a RAW ad aprile. Il momento drammatico si è svolto quandoe Ludwig Kaiser stavano facendo la loro uscita, solo per vedere Kaiser tradire, infliggendogli un pestaggio brutale che ha lasciato i fan sbalorditi. Da quella notte,è stato assente dagli schermi della WWE, lasciando molti a interrogarsi sul suo futuro.