Perisic può tornare in Italia! Dopo l’Inter arriva il ‘condor‘ – Sky

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ivanha discusso con Gennaro Gattuso e ha dovuto lasciare l’Hajduk Spalato in Croazia. Adesso il calciatore è svincolato, ilha fiutato il colpo secondo Sky Sport e vuole riportarlo in. RITORNO – Ivandal 2015 al 2022 ha vestito la maglia del, con l’asterisco della stagione al Bayern Monaco dove ha vinto tra l’altro la Champions League da protagonista. Il croato ha vinto Coppa, Supercoppana, Scudetto con Antonio Conte e ha festeggiato perciò quasi tutto con la divisa nerazzurra. Ha lasciato poi per il Tottenham, dove è durato poco a causa dei suoi problemi fisici. Appena due stagioni prima dell’addio verso la Croazia, precisamente all’Hajduk Spalato. Nella sua casa in estate ha discusso con Gennaro Gattuso, neo-allenatore del club.