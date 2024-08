McTominay le parole di Ten Hag fanno sognare i tifosi del Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’allenatore del Manchester United commenta la cessione dial, esaltando le doti del centrocampista. Erik Ten Hag apre uno spiraglio di speranza per idel. Il tecnico del Manchester United ha commentato la possibile cessione di Scottagli azzurri, conchei sostenitori partenopei. In conferenza stampa, Ten Hag ha espresso sentimenti contrastanti: “Sono molto felice per lui e per noi, ma sono sentimenti contrastanti perché avrei preferito non perderlo. Ha il Manchester United nelle vene”. Il tecnico olandese ha sottolineato il legame profondo trae il club: “Era così importante per la nostra squadra, è stato al Manchester United per oltre 22 anni”. Nonostante la riluttanza a perdere il giocatore, ten Hag riconosce la necessità dell’operazione: “Purtroppo sono le regole.